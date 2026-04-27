'इंस्पेक्टर अविनाश' सीजन 2 का टीजर जारी

'इंस्पेक्टर अविनाश' सीजन 2 का ऐलान, अपराध का खात्मा करने लौटेंगे रणदीप हुड्‌डा

लेखन ज्योति सिंह 02:44 pm Apr 27, 202602:44 pm

क्या है खबर?

रणदीप हुड्‌डा की सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश' का पहला सीजन 2023 में जियोहॉटस्टार पर रिलीज हुआ था, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया। इसकी अपार सफलता को देखते हुए निर्माताओं ने इसके सीजन का ऐलान कर दिया है। साथ में टीजर भी आया है। पुलिस वाले बनकर रणदीप एक बार फिर वापसी करते दिखाई देंगे। बता दें, जियो स्टूडियोज, नीरज पाठक और कृष्ण चौधरी द्वारा निर्मित यह सीरीज 1990 के दशक के उत्तर प्रदेश की कठोर पृष्ठभूमि पर आधारित है।