'मिर्जापुर' साइन करते वक्त निर्माताओं को था अली फजल पर शक, OTT के भरोसे ने गुड्डू पंडित को बनाया सुपरस्टार मनोरंजन Jun 28, 2026

अली फजल एक बार फिर 'मिर्जापुर: द मूवी' में अपने मशहूर 'गुड्डू पंडित' के रूप में वापसी कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये भारत की पहली ऐसी वेब सीरीज है, जिसे अब एक बड़ी फिल्म के रूप में पर्दे पर उतारा जा रहा है। इस फिल्म में सीरीज के पहले सीजन की एक ऐसी कहानी दिखाई जाएगी जो अब तक अनकही थी, यानी दर्शकों को कालीन भैया (पंकज त्रिपाठी) और मुन्ना भैया (दिव्येंदु) जैसे चहेते किरदार एक बार फिर साथ देखने को मिलेंगे। साल 2018 में शुरू हुई 'मिर्जापुर' उत्तर प्रदेश में अपराध और गद्दी की लड़ाई को बहुत ही बेबाक अंदाज में दिखाने के लिए जानी जाती है और इस बार भी फैंस को कुछ ऐसा ही धमाकेदार देखने को मिलेगा।