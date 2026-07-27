'स्पाइडर-मैन' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, रिलीज से पहले कमा डाले इतने करोड़

जानकारों का मानना है कि फिल्म की ओपनिंग डे की कमाई 35 करोड़ तक पहुंच सकती है और कुल कमाई 50-60 करोड़ के बीच रह सकता है।

इससे यह फिल्म 'एवेंजर्स: एंडगेम' के 65 करोड़ के रिकॉर्ड के बहुत करीब पहुंच जाएगी। भले ही टिकट की औसत कीमत 300 रुपये है (और प्रीमियम सीटों की कीमत इससे कहीं ज्यादा), लेकिन फिल्म के हीरो टॉम हॉलैंड और 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के ट्रेलर्स से बढ़ी हुई बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार करने की वजह से लोगों में बहुत उत्साह है।