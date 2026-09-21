ऑस्कर 2027: भारत की शान बनी 'गोंधळ', क्या मराठी सिनेमा दुनिया में लहराएगा परचम?

संतोष ने अपने करियर की शुरुआत एक प्रोफेसर और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर की थी। इसके बाद उन्होंने FTII से फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग ली और फिल्म इंडस्ट्री में आ गए।

उनके काम में अक्सर सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर जोर दिया जाता है। उनकी फिल्म 'गोंधळ' खुद महाराष्ट्र की पारंपरिक रस्मों से प्रेरित है।

कान फिल्म फेस्टिवल में अंतरराष्ट्रीय सिनेमा से प्रभावित होने के बाद, संतोष का लक्ष्य ऐसी फिल्में बनाना था जो दुनिया भर के दर्शकों से जुड़ सकें।

ऑस्कर एंट्री पर बात करते हुए उन्होंने कहा, "फिल्म बनाते और जमा करते समय हमें पूरा भरोसा था कि हम ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री होंगे। मुझे अपनी फिल्म के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व है।"