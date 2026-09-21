ऑस्कर 2027: भारत की शान बनी 'गोंधळ', क्या मराठी सिनेमा दुनिया में लहराएगा परचम?
भारत ने संतोष दावाखर की मराठी फिल्म 'गोंधळ' को 2027 के ऑस्कर अवार्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म कैटेगरी में अपनी आधिकारिक एंट्री के तौर पर चुना है।
कुल 33 फिल्मों में से 'गोंधळ' को चुना गया है, जो सिनेमा के सबसे बड़े मंचों में से एक पर भारतीय कहानियों को एक नई पहचान दिलाएगी।
99वें अकादमी अवार्ड्स 14 मार्च, 2027 को लॉस एंजिल्स में आयोजित किए जाएंगे।
निर्देशक संतोष ने FTII से ली ट्रेनिंग
संतोष ने अपने करियर की शुरुआत एक प्रोफेसर और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर की थी। इसके बाद उन्होंने FTII से फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग ली और फिल्म इंडस्ट्री में आ गए।
उनके काम में अक्सर सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर जोर दिया जाता है। उनकी फिल्म 'गोंधळ' खुद महाराष्ट्र की पारंपरिक रस्मों से प्रेरित है।
कान फिल्म फेस्टिवल में अंतरराष्ट्रीय सिनेमा से प्रभावित होने के बाद, संतोष का लक्ष्य ऐसी फिल्में बनाना था जो दुनिया भर के दर्शकों से जुड़ सकें।
ऑस्कर एंट्री पर बात करते हुए उन्होंने कहा, "फिल्म बनाते और जमा करते समय हमें पूरा भरोसा था कि हम ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री होंगे। मुझे अपनी फिल्म के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व है।"