अरुणाचल के मंत्री बालो राजा ने क्यों कहा 'धुरंधर' देखो?

चीन-सीमा विवाद पर अरुणाचल के मंत्री की दो टूक- भारत को कम मत समझो, 'धुरंधर' देखो

लेखन नेहा शर्मा 06:46 pm Oct 28, 202606:46 pm

क्या है खबर?

अरुणाचल प्रदेश के मंत्री और भाजपा विधायक बालो राजा ने भारत-चीन सीमा विवाद पर ITBP चीफ शत्रुजीत सिंह कपूर की कथित टिप्पणियों को खारिज कर भारत को अत्यंत मजबूत बताया है। LAC पर तनातनी के बीच विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए उन्होंने देश की बढ़ती सैन्य और खुफिया क्षमताओं पर भरोसा जताया। बालो राजा ने कहा कि भारत को कमजोर समझने की गलती न करें और देश की ताकत को समझने के लिए स्पाई थ्रिलर 'धुरंधर' देखें।