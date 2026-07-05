भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता, फिल्म और OTT की दुनिया में आएगा बड़ा उछाल

साल 2028 तक 3.3 लाख करोड़ का होगा भारतीय मीडिया उद्योग

यह नया समझौता ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट (BFI) और भारत के NFDC जैसी बड़ी संस्थाओं के बीच साझेदारी को और मजबूत करेगा। यूके की तरफ से मिलने वाली वित्तीय छूट के कारण फिल्मों को बनाने का खर्च भी काफी कम हो जाएगा। इससे भारतीय मीडिया और मनोरंजन जगत को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अनुमान है कि ये उद्योग (जो पिछले साल 2025 में 2.78 लाख करोड़ का था) साल 2028 तक बढ़कर 3.3 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। इस कदम से वैश्विक स्तर पर मिलकर काम करने के नए रास्ते खुलेंगे।।