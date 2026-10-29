गुरदास मान ने विवाद के बीच दलेर मेहंदी का किया समर्थन, कही यह बात

पंजाबी संगीत के दिग्गज गुरदास मान ने दिलेर मेहंदी का समर्थन किया है। यह कदम तब उठाया गया, जब दिलेर पर उत्तराखंड के एक नवरात्रि कार्यक्रम में नशे में होने के आरोप लगे थे।

गुरदास ने सभी को याद दिलाया कि कलाकार भी इंसान ही होते हैं और उन्हें अपनी निजी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वह मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं।

इस पर उन्होंने कहा, "एक कलाकार की यात्रा अक्सर बाहर से दिखने की तुलना में कहीं ज्यादा जटिल होती है। हमें याद रखना चाहिए कि कलाकार भी इंसान हैं, जिनकी अपनी निजी परिस्थितियां और चुनौतियां होती हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हों, किसी अपने को खोने का दुख हो, या कोई चोट लगी हो, कलाकार हमेशा अपने प्रशंसकों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करता है। हमें हर स्थिति को हमदर्दी से देखना चाहिए, संदेह का लाभ देना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया को अपना काम करने देना चाहिए।"