किम कार्दशियन को हुई पिता की बीमारी जैसी समस्या? 'द कार्दशियन्स' में सामने आया चौंकाने वाला सच

किम कार्दशियन ने हाल ही में बताया है कि उन्हें एसोफैगिटिस नामक बीमारी हो गई है। यह बात उन्होंने अपने शो 'द कार्दशियन्स' के आठवें सीज़न के ट्रेलर में साझा की है।

यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें गले की नली (एसोफैगस) में सूजन आ जाती है। इस बीमारी के कारण खाना निगलने में दर्द हो सकता है और अक्सर छाती में जलन भी महसूस होती है।

ट्रेलर में एक बेहद भावुक पल दिखाया गया है। इसमें किम अपनी मां क्रिस जेनर के साथ अस्पताल के बिस्तर पर लेटी नजर आती हैं, वहीं क्रिस जेनर बैकग्राउंड में काफी भावुक दिख रही हैं।

यह जानकारी इसलिए भी ज्यादा असर करती है, क्योंकि किम के पिता, रॉबर्ट कार्दशियन का 2003 में एसोफैगल कैंसर से निधन हो गया था। ट्रेलर में इस दुखद बात का भी हल्के से जिक्र किया गया है।