'आदर्श कुटुम्बम- AK47' का टीजर हुआ जारी, वेंकटेश दग्गुबाती का दिखा दमदार अवतार

'आदर्श कुटुंबम- AK47' का टीजर आ चुका है। इसमें वेंकटेश दग्गुबाती और श्रीनिधि शेट्टी एक ऐसे जोड़े के रूप में दिखते हैं, जो पैसों की तंगी से जूझ रहा है।

उनकी जिंदगी में तब उम्मीद की किरण जगती है, जब वे एक शानदार नए घर में जाते हैं। हालांकि, उनकी यह नई शुरुआत जल्दी ही गंभीर मोड़ ले लेती है।

जब अप्रत्याशित चुनौतियां सामने आती हैं, तो वेंकटेश का किरदार एक पारिवारिक शख्स से एक्शन हीरो में बदल जाता है।