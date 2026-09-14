पुलिस अवतार में दिखीं रुक्मिणी वसंत, 'मंगला गौरी' का धमाकेदार लुक पोस्टर हुआ रिलीज

फिल्म की कहानी अभी एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन फिल्म से जुड़ी टीम काफी मजबूत नजर आ रही है। इसे राहुल पीके और पूजा सुधीर ने मिलकर लिखा है, जबकि मिधुन मुकुंदन ने इसका संगीत तैयार किया है।

सिनेमैटोग्राफी का जिम्मा श्रीवत्सन सेल्वराजन के पास है, वहीं विशाल कृष्णमूर्ति एडिटिंग संभाल रहे हैं। केवीएन प्रोडक्शंस और दाक्षायनी टॉकीज मिलकर 'मंगला गौरी' को बना रहे हैं।

जिन लोगों को नई कहानियां और दमदार कलाकारों वाली फिल्में पसंद आती हैं, उनके लिए यह फिल्म काफी दिलचस्प होने वाली है।