पुलिस अवतार में दिखीं रुक्मिणी वसंत, 'मंगला गौरी' का धमाकेदार लुक पोस्टर हुआ रिलीज
आने वाली कन्नड़ फिल्म 'मंगला गौरी' का पहला पोस्टर सामने आ गया है। इस पोस्टर में रुक्मिणी वसंत एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में दिख रही हैं, वहीं मालश्री लखनऊ में नजर आएंगी।
इस फिल्म का निर्देशन राहुल पीके कर रहे हैं, जो अपनी फिल्म 'सकुटुंबा समेथा' के लिए पहचाने जाते हैं।
वेंकट के नारायण और हेमंत एम राव ने इस फिल्म को निर्मित भी किया है।
'मंगला गौरी' के लेखक और संगीतकार की जानकारी
फिल्म की कहानी अभी एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन फिल्म से जुड़ी टीम काफी मजबूत नजर आ रही है। इसे राहुल पीके और पूजा सुधीर ने मिलकर लिखा है, जबकि मिधुन मुकुंदन ने इसका संगीत तैयार किया है।
सिनेमैटोग्राफी का जिम्मा श्रीवत्सन सेल्वराजन के पास है, वहीं विशाल कृष्णमूर्ति एडिटिंग संभाल रहे हैं। केवीएन प्रोडक्शंस और दाक्षायनी टॉकीज मिलकर 'मंगला गौरी' को बना रहे हैं।
जिन लोगों को नई कहानियां और दमदार कलाकारों वाली फिल्में पसंद आती हैं, उनके लिए यह फिल्म काफी दिलचस्प होने वाली है।