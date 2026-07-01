सलमान खान की मांग पर 'काला हिरण' की रिलीज पर लगी रोक, 'पर्सनालिटी राइट्स' का मामला गर्माया मनोरंजन Jul 01, 2026

सलमान खान की 'काला हिरण' को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई पर फिलहाल रोक लग गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई सोमवार तक टाल दी है।

सुनवाई पूरी न होने तक, फिल्म निर्माताओं ने फिल्म या उसके ट्रेलर को रिलीज न करने का भरोसा दिया है।

सलमान का कहना है कि यह फिल्म उनके 'पर्सनालिटी राइट्स' का उल्लंघन करती है। वे चाहते हैं कि जब तक यह मामला सुलझता है, तब तक उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाए।