सलमान खान की मांग पर 'काला हिरण' की रिलीज पर लगी रोक, 'पर्सनालिटी राइट्स' का मामला गर्माया
मनोरंजन
सलमान खान की 'काला हिरण' को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई पर फिलहाल रोक लग गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई सोमवार तक टाल दी है।
सुनवाई पूरी न होने तक, फिल्म निर्माताओं ने फिल्म या उसके ट्रेलर को रिलीज न करने का भरोसा दिया है।
सलमान का कहना है कि यह फिल्म उनके 'पर्सनालिटी राइट्स' का उल्लंघन करती है। वे चाहते हैं कि जब तक यह मामला सुलझता है, तब तक उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाए।
'काला हिरण' के निर्माताओं ने CBFC में फिल्म जमा करने की प्रक्रिया रोकी
फिल्म निर्माताओं ने अदालत को बताया कि अभी तक सिर्फ एक टीजर ही रिलीज किया गया है। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया, 'हम सोमवार तक इसे CBFC के पास नहीं भेजेंगे।'
उन्होंने यह भी बताया कि सलमान ने इस मामले में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को शामिल नहीं किया है।
साथ ही, उन्होंने जोर देकर कहा कि CBFC की मंजूरी के बिना कोई भी फिल्म पर्दे पर नहीं आ सकती है।