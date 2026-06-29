'धुरंधर' ने पलटी बाजी, 2026 की पहली छमाही में बॉक्स ऑफिस ने छूए इतने करोड़

सिनेमाघरों में लौटी दर्शकों की भीड़

ट्रेड एनालिस्ट गिरीश वांखेड़े ने बताया कि भले ही इस बार हिट फिल्में कम थीं, लेकिन इन ब्लॉकबस्टर फिल्मों की वजह से बॉक्स ऑफिस की कमाई करीब 3000 करोड़ तक पहुंच गई।

PVR INOX के कमल ज्ञानचंदानी के मुताबिक, पिछले साल के मुकाबले इस साल सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ बढ़ी है और कमाई भी ज्यादा हुई है। जहां एक तरफ कुछ काफी प्रचारित फिल्में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाईं, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारतीय फिल्मों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया।

'पेड्डी' (तेलुगु) और 'करप्पु' (तमिल) ने 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। फिर भी, इस सीजन में ज्यादातर क्षेत्रीय फिल्मों को दर्शकों के लिए संघर्ष करना पड़ा।

IPL के मैच, चुनाव और कुछ फिल्मों के रिलीज टलने की वजह से हर जगह का शेड्यूल बिगड़ गया, जिसका असर बॉक्स ऑफिस पर भी साफ दिखा।