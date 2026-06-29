'धुरंधर' ने पलटी बाजी, 2026 की पहली छमाही में बॉक्स ऑफिस ने छूए इतने करोड़
साल 2026 की पहली छमाही में बॉलीवुड में बड़ी फिल्मों और उनके सीक्वल का खूब जलवा रहा। फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' ने दुनिया भर में 1800 करोड़ की बंपर कमाई करते हुए बाकी सबको पीछे छोड़ दिया।
वहीं, 'बॉर्डर 2' ने भी 450 करोड़ रुपए बटोरे। इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की शुरुआत भले ही धीमी रही, लेकिन अच्छे रिव्यूज मिलने के बाद इसने रफ्तार पकड़ ली।
सिनेमाघरों में लौटी दर्शकों की भीड़
ट्रेड एनालिस्ट गिरीश वांखेड़े ने बताया कि भले ही इस बार हिट फिल्में कम थीं, लेकिन इन ब्लॉकबस्टर फिल्मों की वजह से बॉक्स ऑफिस की कमाई करीब 3000 करोड़ तक पहुंच गई।
PVR INOX के कमल ज्ञानचंदानी के मुताबिक, पिछले साल के मुकाबले इस साल सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ बढ़ी है और कमाई भी ज्यादा हुई है। जहां एक तरफ कुछ काफी प्रचारित फिल्में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाईं, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारतीय फिल्मों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया।
'पेड्डी' (तेलुगु) और 'करप्पु' (तमिल) ने 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। फिर भी, इस सीजन में ज्यादातर क्षेत्रीय फिल्मों को दर्शकों के लिए संघर्ष करना पड़ा।
IPL के मैच, चुनाव और कुछ फिल्मों के रिलीज टलने की वजह से हर जगह का शेड्यूल बिगड़ गया, जिसका असर बॉक्स ऑफिस पर भी साफ दिखा।