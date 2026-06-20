'ग्लैडिएटर 2' में गायब है पहली फिल्म वाली बात, जानिए हॉलीवुड स्टार रसेल क्राे क्यों हैं नाराज

बॉक्स ऑफिस पर 'ग्लैडिएटर 2' ने कमाए इतने करोड़

रसेल क्राउ ने बतायाइ कि पहली 'ग्लैडिएटर' प्यार, ताकत और बदले की एक ऐसी कहानी थी, जिससे हर कोई जुड़ाव महसूस कर सकता था। उनका मानना है कि 'ग्लैडिएटर 2' उतनी बड़ी कामयाबी नहीं हासिल कर पाई, क्योंकि इसे बनाने वाले ये समझ ही नहीं पाए कि पहली फिल्म इतनी सफल क्यों हुई थी।

दरअसल, पहली फिल्म की सफलता का असली राज उसकी सही और दमदार कहानी में छिपा था। भले ही 'ग्लैडिएटर 2' ने दुनियाभर में करीब 3,927 करोड़ रुपये की भारी कमाई की, जो पहली फिल्म के 4,394 करोड़ रुपये से थोड़ी ही कम है, लेकिन क्राउ को लगता है कि कहानी में उस खास बात की कमी के कारण ये फिल्म पहली की तरह महान नहीं बन पाई।