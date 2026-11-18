अमिताभ बच्चन ने कहा 'बच गए', असल में जान पर था खतरा; समझिए क्या है पूरा मामला
अमिताभ बच्चन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था 'बच गए'। इस पोस्ट से हर कोई सोच में पड़ गया था।
बाद में उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर 'कौन बनेगा करोड़पति' की शूटिंग से जुड़ा एक किस्सा साझा किया।
उन्होंने बताया कि दरअसल, शूटिंग के दौरान उनकी बेल्ट टूट गई थी। ऐसे में उन्होंने तुरंत एक डोरी पकड़ ली और स्थिति को संभाला।
'बच गए' का मतलब है 'बच जाना' या 'कोई मुश्किल टल जाना'। इस बात को उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में सबको बताया।
अमिताभ पर हुई थी हमले की साजिश
एक तरफ जहां अमिताभ ने सोशल मीडिया पर ये हल्के-फुल्के मजाक कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ असल जिंदगी में मामला काफी गंभीर था।
हाल ही में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि वे अमिताभ और दिल्ली के एक कारोबारी पर हमला करने की साजिश रच रहे थे।
कहा जा रहा है कि यह साजिश उनकी 1984 के सिख विरोधी दंगों पर की गई पुरानी टिप्पणियों से जुड़ी हो सकती है।
मुंबई में उनके घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कई बड़े जगहों पर बम की धमकियां भी मिली हैं। ऐसे तनाव भरे माहौल में बच्चन का यह मजाकिया पोस्ट लोगों को थोड़ी राहत दे गया।
ट्विटर पोस्ट
https://twitter.com/i/status/2122984433846530095