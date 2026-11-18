एक तरफ जहां अमिताभ ने सोशल मीडिया पर ये हल्के-फुल्के मजाक कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ असल जिंदगी में मामला काफी गंभीर था।

हाल ही में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि वे अमिताभ और दिल्ली के एक कारोबारी पर हमला करने की साजिश रच रहे थे।

कहा जा रहा है कि यह साजिश उनकी 1984 के सिख विरोधी दंगों पर की गई पुरानी टिप्पणियों से जुड़ी हो सकती है।

मुंबई में उनके घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कई बड़े जगहों पर बम की धमकियां भी मिली हैं। ऐसे तनाव भरे माहौल में बच्चन का यह मजाकिया पोस्ट लोगों को थोड़ी राहत दे गया।