सलमान खान ने उतारी शर्ट, ट्रोलर्स की बोलती बंद, रोहित शेट्टी बोले 'अब बात खत्म'
मनोरंजन
'बिग बॉस 20' में सलमान खान ने बॉडी-शेमिंग करने वालों को करारा जवाब दिया। उन्होंने अपनी टी-शर्ट उतारकर बेझिझक अपना शरीर दिखाया।
इस पल को निर्माता रोहित शेट्टी, वरुण धवन और नेहा धूपिया का भी पूरा समर्थन मिला।
रोहित ने तो यहां तक कहा, "उनके लिए सिर्फ बिना शर्त का प्यार। प्यारे ट्रोलर्स, अब बात खत्म।"
कुणाल और वरुण ने की सलमान के रुख की तारीफ
सलमान के इस कदम की कुणाल कोहली ने खूब तारीफ की, वहीं वरुण ने भी उनका पूरा साथ दिया।
सलमान ने इस बात पर भी खुलकर अपनी राय रखी कि प्रेग्नेंसी के बाद महिलाएं किस तरह की आलोचनाएं झेलती हैं और सवाल उठाया कि आखिर क्यों सेलिब्रिटीज को उनकी उम्र के लिए ताने दिए जाते हैं।
इस एपिसोड ने ऑनलाइन बातचीत को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है, जिसमें ऑनलाइन सम्मान और मर्यादा बनाए रखने की बात पर जोर दिया जा रहा है।