ऑस्ट्रेलिया में रणबीर कपूर की 'रामायण' के प्रीव्यू को मिली ये रेटिंग, जानें भारत में कैसा रहा हाल?

वहीं दूसरी तरफ, भारत में 'रामायण' के ट्रेलर को 'U' (यूनिवर्सल) रेटिंग मिली है, जिसका मतलब है कि इसे हर कोई देख सकता है।

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी यह 2 हिस्सों वाली फिल्म में साई पल्लवी सीता का किरदार निभा रही हैं और यश रावण की भूमिका में दिखेंगे।

फिल्म का संगीत भी काफी दमदार है, जिसमें एआर रहमान और हंस जिमर जैसे दिग्गज संगीतकार जुड़े हैं। अगर तारीखों की बात करें तो, फिल्म का पहला हिस्सा दीपावली 2026 पर रिलीज होगा, जबकि दूसरा हिस्सा दीपावली 2027 में आएगा।