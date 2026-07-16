ऑस्ट्रेलिया में रणबीर कपूर की 'रामायण' के प्रीव्यू को मिली ये रेटिंग, जानें भारत में कैसा रहा हाल?
रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म 'रामायण' के 34 मिनट के प्रीव्यू को ऑस्ट्रेलिया में 'M' (मैच्योर) रेटिंग मिली है। इसमें मध्यम हिंसा दिखाई गई है, इसलिए 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसे देखना ठीक नहीं होगा।
यह फिल्म पुरानी भारतीय कहानी के प्यार, कर्तव्य और किस्मत जैसे गहरे विषयों को दिखाती है। फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्सुकता बना हुआ है।
भारत में 'रामायण' के ट्रेलर को मिली रेटिंग
वहीं दूसरी तरफ, भारत में 'रामायण' के ट्रेलर को 'U' (यूनिवर्सल) रेटिंग मिली है, जिसका मतलब है कि इसे हर कोई देख सकता है।
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी यह 2 हिस्सों वाली फिल्म में साई पल्लवी सीता का किरदार निभा रही हैं और यश रावण की भूमिका में दिखेंगे।
फिल्म का संगीत भी काफी दमदार है, जिसमें एआर रहमान और हंस जिमर जैसे दिग्गज संगीतकार जुड़े हैं। अगर तारीखों की बात करें तो, फिल्म का पहला हिस्सा दीपावली 2026 पर रिलीज होगा, जबकि दूसरा हिस्सा दीपावली 2027 में आएगा।