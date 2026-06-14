इम्तियाज अली ने नफरत फैलाने वालों को बताया दूसरे ग्रह के प्राणी, बोले- वो यहां आकर जुल्म करते हैं मनोरंजन Jun 14, 2026

इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी नई फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। ये फिल्म ईश्वर ग्रेवाल (दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह द्वारा अभिनीत) की एक बेहद भावुक कहानी है। ईश्वर एक 95 वर्षीय बुजुर्ग सिख व्यक्ति हैं, जो आज भी अपने पहले प्यार की अनमोल यादों और देश के बंटवारे के गहरे दर्द को अपने सीने में दबाए हुए हैं।

फिल्म में सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ उनके पोते के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो अपने दादाजी को उनकी पुरानी यादें फिर से जीने और उस अधूरे सफर को संजोने में उनका सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। इस संवेदनशील और दिल छू लेने वाली फिल्म में वेदंग रैना, शरवरी वाघ, डॉली आहलूवालिया और रजत कपूर जैसे बेहतरीन कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं।