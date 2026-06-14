इम्तियाज अली ने नफरत फैलाने वालों को बताया दूसरे ग्रह के प्राणी, बोले- वो यहां आकर जुल्म करते हैं
इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी नई फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। ये फिल्म ईश्वर ग्रेवाल (दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह द्वारा अभिनीत) की एक बेहद भावुक कहानी है। ईश्वर एक 95 वर्षीय बुजुर्ग सिख व्यक्ति हैं, जो आज भी अपने पहले प्यार की अनमोल यादों और देश के बंटवारे के गहरे दर्द को अपने सीने में दबाए हुए हैं।
फिल्म में सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ उनके पोते के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो अपने दादाजी को उनकी पुरानी यादें फिर से जीने और उस अधूरे सफर को संजोने में उनका सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। इस संवेदनशील और दिल छू लेने वाली फिल्म में वेदंग रैना, शरवरी वाघ, डॉली आहलूवालिया और रजत कपूर जैसे बेहतरीन कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं।
इम्तियाज ने नफरत फैलाने वालों को कहा 'मंगलवासी'
इम्तियाज अली ने फिल्म में संघर्ष के नजरिए को अनोखा बताया है। उन्होंने नफरत फैलाने वालों को 'मंगलवासी' कहा है। उनका मानना है कि ये लोग किसी दूसरे ग्रह से आते हैं और यहां आकर जुल्म करते हैं।
उन्होंने आगे कहा, "जानवर बहुत प्यारे होते हैं', इसलिए नफरत फैलाने वाले लोगों के लिए वे इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे।"
इम्तियाज ने नसीरुद्दीन शाह के अभिनय की दिल खोलकर तारीफ की है। उन्होंने बताया कि शाह पगड़ी में बेहद खूबसूरत लग रहे थे और उन्होंने ईश्वर के भावनात्मक सफर में एक असल गहराई भर दी है।