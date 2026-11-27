इम्तियाज ने आगे कहा, "इसे और अधिक साफ बनाने की कोशिश में, शायद मैंने इसे थोड़ा मुश्किल बना दिया और इसे पूरी तरह से समझ आने में थोड़ा समय लग गया। मुझे इस बात की खुशी है कि लोग इसे प्यार दे रहे हैं, इससे जुड़ रहे हैं और यहां तक कि अपनी जिंदगी के फैसलों के लिए भी इसका जिक्र करते हैं। मैं इसका पूरा श्रेय खुद नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैंने भी कई अन्य चीजों से सीखा है।"