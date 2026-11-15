इम्तियाज अली बाेले- जिस 'धुरंधर' को नकारा गया, आज वैसी ही फिल्म बनाना चाहते हैं सब

इम्तियाज ने कहा, "लोग 'धुरंधर' का उदाहरण देते हैं कि वह सफल रही, लेकिन जरा उस फिल्म की लंबाई तो देखिए। जब 'धुरंधर' को लेकर अलग-अलग स्टूडियो के चक्कर लगाए जा रहे थे, तब लोगों को लगा था कि ये सबसे अव्यावहारिक फिल्म है, जिसके सफल होने की संभावना न के बराबर है। हालांकि, इसने सारे नियम तोड़ दिए और अब हर कोई ऐसी ही फिल्म बनाना चाहता है। हम सभी सोच रहे हैं कि आखिर क्या चलेगा।"