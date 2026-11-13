IFFI 2026 में होगा 'रामायण' का प्रीमियर, 'धुरंधर' से होगी इंडियन पैनोरमा की शुरुआत
IFFI 2026 की शुरुआत बड़े धूमधाम से होने वाली है। BRICS सेगमेंट की ओपनिंग फिल्म 'रामायण' होगी, जिसमें रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी जैसे बड़े सितारे नजर आएंगे।
यह फेस्टिवल गोवा में 20 से 28 नवंबर तक चलेगा और इसका थीम 'स्टोरीज विदाउट बॉर्डर्स' रखा गया है। इसमें 86 देशों की 150 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय फिल्में दिखाई जाएंगी, साथ ही BRICS सिनेमा पर खास ध्यान दिया जाएगा।
इंडियन पैनोरमा की शुरुआत 'धुरंधर' और 'बिकमिंग' से होगी
इंडियन पैनोरमा की शुरुआत रणवीर की फिल्म 'धुरंधर' और लद्दाखी फिल्म 'बिकमिंग' से होगी। इस बार एनिमेशन (जिसमें 5 बेहतरीन फिल्में चुनी गई हैं) और फिल्म्स अबाउट फिल्म्स जैसे नए सेगमेंट भी पहली बार देखने को मिलेंगे।
स्पेन को 'कंट्री ऑफ ऑनर' के तौर पर चुना गया है, जहां 'द बैड सन' और 'बिटर क्रिसमस' जैसी फिल्में दिखाई जाएंगी।
इसके अलावा, नई प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए बेस्ट डेब्यू फीचर फिल्म्स के लिए एक प्रतियोगिता भी होगी।