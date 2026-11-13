IFFI 2026 में होगा 'रामायण' का प्रीमियर, 'धुरंधर' से होगी इंडियन पैनोरमा की शुरुआत

इंडियन पैनोरमा की शुरुआत रणवीर की फिल्म 'धुरंधर' और लद्दाखी फिल्म 'बिकमिंग' से होगी। इस बार एनिमेशन (जिसमें 5 बेहतरीन फिल्में चुनी गई हैं) और फिल्म्स अबाउट फिल्म्स जैसे नए सेगमेंट भी पहली बार देखने को मिलेंगे।

स्पेन को 'कंट्री ऑफ ऑनर' के तौर पर चुना गया है, जहां 'द बैड सन' और 'बिटर क्रिसमस' जैसी फिल्में दिखाई जाएंगी।

इसके अलावा, नई प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए बेस्ट डेब्यू फीचर फिल्म्स के लिए एक प्रतियोगिता भी होगी।