इम्तियाज अली ने खोला 'मैं वापस आऊंगा' का राज, विभाजन की दर्दनाक सच्ची कहानियों पर बनी है फिल्म

इम्तियाज ने फिल्म में क्यों लिया दिलजीत को?

इम्तियाज ने बताया कि दिलजीत दोसांझ को कास्ट करने का उनका फैसला शाहरुख खान की एक तारीफ से और पक्का हो गया।

शाहरुख ने दिलजीत को इस देश का सबसे बेहतरीन अभिनेता कहा था।

तभी इम्तियाज को महसूस हुआ कि दिलजीत उस किरदार के लिए एकदम सही हैं। 'चमकीला' के बाद यह उनके साथ में दूसरी फिल्म है।

जिस तरह रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण कभी इम्तियाज की फिल्मों में नियमित चेहरे हुआ करते थे, वैसे ही अब दिलजीत भी उनके पसंदीदा कलाकारों में शामिल होते जा रहे हैं।