इम्तियाज अली ने खोला 'मैं वापस आऊंगा' का राज, विभाजन की दर्दनाक सच्ची कहानियों पर बनी है फिल्म
इम्तियाज अली की नई फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' असल में विभाजन से जुड़ी सच्ची कहानियों पर बनी है। दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म शुरुआत में उनकी योजना का हिस्सा नहीं थी।
'अमर सिंह चमकीला' पर काम करते हुए इम्तियाज को विभाजन के कुछ ऐसे मार्मिक किस्से सुनने को मिले थे, जिन्होंने उन्हें अंदर तक छू लिया। इन्हीं किस्सों से प्रेरित होकर उन्होंने यह फिल्म बनाने का फैसला किया।
इम्तियाज ने फिल्म में क्यों लिया दिलजीत को?
इम्तियाज ने बताया कि दिलजीत दोसांझ को कास्ट करने का उनका फैसला शाहरुख खान की एक तारीफ से और पक्का हो गया।
शाहरुख ने दिलजीत को इस देश का सबसे बेहतरीन अभिनेता कहा था।
तभी इम्तियाज को महसूस हुआ कि दिलजीत उस किरदार के लिए एकदम सही हैं। 'चमकीला' के बाद यह उनके साथ में दूसरी फिल्म है।
जिस तरह रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण कभी इम्तियाज की फिल्मों में नियमित चेहरे हुआ करते थे, वैसे ही अब दिलजीत भी उनके पसंदीदा कलाकारों में शामिल होते जा रहे हैं।
'मैं वापस आऊंगा' की लोग कर रहे हैं जमकर तारीफ
भले ही 'मैं वापस आऊंगा' की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन इसकी भावुक कर देने वाली कहानी और इतिहास को सच्चाई से दिखाने के लिए इसकी काफी तारीफ हो रही है।
इस फिल्म की प्रेरणा उन असल जिंदगी की कहानियों से मिली है, जिन्होंने इसे एक खास पहचान दी है।