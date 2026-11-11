इम्तियाज अली की फिल्म 'ओ साथी रे' की रिलीज डेट का हुआ ऐलान, जानें कहां देख सकते हैं

'ओ साथी रे' सीरीज में रिश्तों के बदलने के साथ-साथ लोगों की पहचान और उनकी ताकत में आने वाले बदलावों को गहराई से दिखाया गया है।

इसमें यह जानने की कोशिश की गई है कि जब रिश्ते बिखर जाते हैं, तब भी प्यार कैसे जिंदा रह सकता है। इस सीरीज की पटकथा इम्तियाज, अमोघ कानस्कर और निधि सेठिया ने मिलकर लिखी है।

उन्होंने कहानी में निजी पहचान, अपनी-अपनी इच्छाओं, रिश्तों में ताकत के समीकरणों और किसी चीज को छोड़ देने की प्रक्रिया जैसे विषयों को छुआ है।

इस शो में अदिति राव हैदरी, अविनाश तिवारी के अलावा अर्जुन रामपाल भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। यह शो एक जटिल प्रेम कहानी की गहराइयों में उतरता है।