इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' ने दर्शकों को रुलाया, बंटवारे के दर्द ने सबको झकझोरा

परमिंदर ने की 'मैं वापस आऊंगा' की सोशल मीडिया पर तारीफ

परमिंदर का परिवार भी देश के बंटवारे से प्रभावित था, इसलिए फिल्म में प्यार, जुदाई और पहचान की जो कहानी दिखाई गई है, वह उनके लिए बेहद निजी अनुभव रहा।

फिल्म ने उन पर क्या असर किया, यह बात इम्तियाज को बताने के बाद, परमिंदर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर दूसरों को भी यह फिल्म देखने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने लिखा, 'यह फिल्म जरूर देखें। यह मार्मिक, खूबसूरत और दिल को झकझोर देने वाली है।'

उनके इस पोस्ट ने एक नई बहस छेड़ दी कि नसीरुद्दीन शाह और दिलजीत दोसांझ जैसे बड़े सितारों वाली बंटवारे पर बनी यह फिल्म आज के समय में इतने लोगों को क्यों जोड़ रही है।