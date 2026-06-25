दिलजीत-नसीरुद्दीन की फिल्म 'मैं वापिस आऊंगा' ने मचाई धूम, इम्तियाज अली हुए वेदांग रैना-शरवरी के फैन मनोरंजन Jun 25, 2026

निर्देशक इम्तियाज अली अपनी फिल्म 'मैं वापिस आऊंगा' में वेदांग रैना और शरवरी के अभिनय से बहुत खुश हैं। उन्होंने दोनों को अपने साथ काम करने वाले सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक बताया है।

इम्तियाज ने बताया, 'अभिनय बॉक्सिंग की तरह नहीं होता है, यह कोई मुकाबला नहीं है।' उनका कहना है कि वेदांग और शरवरी, दोनों ही तारीफ के हकदार हैं।

यह फिल्म 12 जून, 2026 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर इसकी रफ्तार धीमी रही, लेकिन सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद फिल्म ने तेजी पकड़ी और भारत में 25 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है।