दिलजीत-नसीरुद्दीन की फिल्म 'मैं वापिस आऊंगा' ने मचाई धूम, इम्तियाज अली हुए वेदांग रैना-शरवरी के फैन
निर्देशक इम्तियाज अली अपनी फिल्म 'मैं वापिस आऊंगा' में वेदांग रैना और शरवरी के अभिनय से बहुत खुश हैं। उन्होंने दोनों को अपने साथ काम करने वाले सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक बताया है।
इम्तियाज ने बताया, 'अभिनय बॉक्सिंग की तरह नहीं होता है, यह कोई मुकाबला नहीं है।' उनका कहना है कि वेदांग और शरवरी, दोनों ही तारीफ के हकदार हैं।
यह फिल्म 12 जून, 2026 को रिलीज हुई थी। शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर इसकी रफ्तार धीमी रही, लेकिन सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद फिल्म ने तेजी पकड़ी और भारत में 25 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है।
क्या है फिल्म 'मैं वापिस आऊंगा' की कहानी में खास?
यह फिल्म ईशर सिंह ग्रवाल की कहानी बताती है, जिसका किरदार दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह निभा रहे हैं।
भारत-पाकिस्तान सीमा पार करने की कोशिश के दौरान जब ईशर अपनी अंतिम सांसें गिन रहे होते हैं, तब उन्हें बंटवारे से पहले की अपनी मोहब्बत याद आती है।
वहीं, उनके पोते निरवैर का किरदार दिलजीत दोसांझ निभा रहे हैं, जो परिवार के राज खोलने में लगे हैं। ईशर के युवा अवतार में वेदांग नजर आएंगे।
फिल्म में बनिता संधू और रजत कपूर जैसे कलाकार भी खास भूमिकाओं में दिखाई देंगे।