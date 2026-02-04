इमरान खान की फिल्म 'अधूरे हम अधूरे तुम' पर आई ये खबर, जानकर टूट जाएगा दिल

अपडेट

'अधूरे हम अधूरे तुम' की रिलीज टाल दी गई

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, इमरान की 10 साल बाद वापसी करने वाली फिल्म 'अधूरे हम अधूरे तुम' को अगले कुछ महीनों के लिए टाल दिया गया है। पहले खबर थी कि यह फिल्म 2026 के शुरुआती महीनों में OTT का रुख करेगी, लेकिन अब इसे जुलाई-अगस्त महीने में रिलीज करने की योजना है। दरअसल, फिल्म रिलीज के लिए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े लोग अब इससे संबंधित नहीं हैं। ऐसे में नई तारीख हासिल करने की प्रक्रिया फिर से करनी होगी।