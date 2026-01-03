बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन बुरी तरह लड़खड़ाई 'इक्कीस', कमाई ने तोड़ी सारी उम्मीदें

कारोबार

पहले दिन के मुकाबले आधी हुई फिल्म की कमाई

सैकनिल्क के मुताबिक, 'इक्कीस' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन जहां ठीक-ठाक शुरुआत करते हुए 7 करोड़ रुपये की कमाई की थी, वहीं दूसरे ही दिन इसकी रफ्तार बुरी तरह थम गई। फिल्म की कमाई लगभग आधी रह गई और ये सिर्फ 3.5 करोड़ रुपये ही जुटा सकी। ओपनिंग डे के मुकाबले आई इस भारी गिरावट निर्माताओं के लिए चिंता का सबब बन गई है। अब फिल्म को आगे टिके रहने के लिए वीकेंड में जबरदस्त उछाल की जरूरत होगी