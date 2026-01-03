बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन बुरी तरह लड़खड़ाई 'इक्कीस', कमाई ने तोड़ी सारी उम्मीदें
क्या है खबर?
सिनेमाघरों में रिलीज़ के साथ ही जिस फिल्म से बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही थीं, वही फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करती नजर आ रही है। अगस्त्य नंदा, धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत जैसे दमदार कलाकारों से सजी फिल्म 'इक्कीस' पहले दिन ठीक-ठाक ओपनिंग लेने के बाद दूसरे ही दिन बुरी तरह लड़खड़ा गई। दर्शकों की उम्मीदों और स्टार पावर के बावजूद फिल्म की कमाई में अचानक आई भारी गिरावट ने निर्माताओं की चिंता बढ़ा दी है।
कारोबार
पहले दिन के मुकाबले आधी हुई फिल्म की कमाई
सैकनिल्क के मुताबिक, 'इक्कीस' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन जहां ठीक-ठाक शुरुआत करते हुए 7 करोड़ रुपये की कमाई की थी, वहीं दूसरे ही दिन इसकी रफ्तार बुरी तरह थम गई। फिल्म की कमाई लगभग आधी रह गई और ये सिर्फ 3.5 करोड़ रुपये ही जुटा सकी। ओपनिंग डे के मुकाबले आई इस भारी गिरावट निर्माताओं के लिए चिंता का सबब बन गई है। अब फिल्म को आगे टिके रहने के लिए वीकेंड में जबरदस्त उछाल की जरूरत होगी
कहानी
'इक्कीस' की कहानी
'इक्कीस' भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर आधारित है। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि में बनी ये फिल्म उनके सैन्य प्रशिक्षण से लेकर जंग के मैदान तक का सफर दिखाती है, जहां उन्हें महज 21 की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। फिल्म में अगस्त्य नंदा अरुण खेत्रपाल की भूमिका में हैं, जबकि धर्मेंद्र इसमें उनके पिता बने हैं। 'इक्कीस' के निर्देशन श्रीराम राघवन तो निर्माता दिनेश विजान हैं।