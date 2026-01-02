'धुरंधर' और 'इक्कीस' में कौन रहा आगे?

'धुरंधर' के आगे किसी की नहीं चलेगी, अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' ने पहले दिन टेके घुटने

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' रिलीज के बाद से बॉक्स ऑफिस पर कुंडली मारकर बैठी है। कई फिल्में आईं, लेकिन इसके आगे सब धाराशायी हो गईं। अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' पहले 25 दिसंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन 'धुरंधर' के तूफान को देखते हुए निर्माताओं ने इसे 1 जनवरी, 2026 को रिलीज करने का फैसला लिया। 'इक्कीस' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, लेकिन 'धुरंधर' के आगे इसकी फिर भी नहीं चली। आइए देखें दोनों फिल्मों के ताजा आंकड़े।