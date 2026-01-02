'धुरंधर' के आगे किसी की नहीं चलेगी, अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' ने पहले दिन टेके घुटने
क्या है खबर?
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' रिलीज के बाद से बॉक्स ऑफिस पर कुंडली मारकर बैठी है। कई फिल्में आईं, लेकिन इसके आगे सब धाराशायी हो गईं। अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' पहले 25 दिसंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन 'धुरंधर' के तूफान को देखते हुए निर्माताओं ने इसे 1 जनवरी, 2026 को रिलीज करने का फैसला लिया। 'इक्कीस' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, लेकिन 'धुरंधर' के आगे इसकी फिर भी नहीं चली। आइए देखें दोनों फिल्मों के ताजा आंकड़े।
धुरंधर
'धुरंधर' ने फिर हिला दिया बॉक्स ऑफिस
'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर वो तूफान बनकर उतरी है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, इसने 28वें दिन 15.75 करोड़ का कारोबार किया है, जो एक तरह से चौंकाने वाला है। दरअसल, 25वें दिन 10.5 करोड़, 26वें दिन 11.25 करोड़ और 27वें दिन 11 करोड़ कमाने वाली फिल्म ने फिर उछाल दिखाया है। इस तरह से भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का कुल कलेक्शन 739 कराेड़ रुपये हो गया है।
इक्कीस
'इक्कीस' ने पहले दिन सिंगल डिजिट में किया कारोबार
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'इक्कीस' ने बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपये से खाता खोला है। देखा जाए तो यह आंकड़ा ठीक भी है, क्योंकि अगस्त्य की सिल्वर स्क्रीन पर पहली फिल्म है। अब देखना होगा कि वीकेंड पर यह क्या कमाल दिखाती है। अहम बात ये है कि करीब एक महीने पहले रिलीज 'धुरंधर' अगस्त्य की फिल्म के आगे टस से मस नहीं हुई है। 'इक्कीस' में जयदीप अहलावत, धर्मेंद्र और सिमर भाटिया भी प्रमुख किरदारों में हैं।