बॉक्स ऑफिस पर 'इक्कीस' की सुस्त रफ्तार, 'धुरंधर' का लक्ष्य 800 करोड़ के पार

एक तरफ रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' है, जो हर दिन सफलता के नए झंडे गाड़ रही है और अब 800 करोड़ के जादुई आंकड़े को छूने के बेहद करीब पहुंचकर सफलता की एक नई कहानी लिखने वाली है। दूसरी ओर श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' है, जिसे टिकट खिड़की पर अपनी पकड़ बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। शुरुआती उम्मीदों के उलट, फिल्म की कमाई में केवल मामूली इजाफा हुआ है।

इक्कीस 'इक्कीस' की कमाई सुस्त 'इक्कीस' ने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत धीमी दिखाई। पहले दिन इसने 7 करोड़ रुपये कमाए। दूसरे दिन इसकी कमाई घटकर 3.5 करोड़ रुपये रह गई, जबकि तीसरे दिन हल्की बढ़त के साथ 4.65 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज हुई। भारत में ये अब तक 15.15 करोड़ रुपये जुटा पाई है। फिल्म का बजट लगभग 60 करोड़ रुपये है और शुरुआती कमाई के आंकड़े देखकर लगता है कि इसके लिए आगे का बॉक्स ऑफिस सफर यकीनन काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है।

फिल्म 'इक्कीस' से अमिताभ बच्चन के नाती पहली बार बड़े पर्दे पर 'इक्कीस' के जरिए अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने बड़े पर्दे पर कदम रखा है। फिल्म में उन्होंने सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता और सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का किरदार निभाया है, वहीं दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र ने इसमें उनके पिता की भूमिका अदा की है। अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया अगस्त्य के साथ नजर आई हैं, जबकि जयदीप अहलावत भी फिल्म में अहम भूमिका में हैं। फिल्म के निर्देशक श्रीराम राघवन और निर्माता दिनेश विजान हैं।

