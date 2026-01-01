नए साल में बदल गई 'धुरंधर', रातों-रात चली कैंची; सेंसर की गाज या कुछ और?

बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही रणवीर सिंह की ' धुरंधर ' को नए साल पर बदल दिया गया है। फिल्म की अपार सफलता के बीच निर्माताओं ने रातों-रात इसके प्रिंट्स बदल दिए। अब सिनेमाघरों में फिल्म का एक नया 'संशोधित वर्जन' दिखाया जा रहा है। फिल्म के कुछ शब्दों पर कैंची चलाई गई, जिसके बाद अब थिएटर मालिकों को पुराने वर्जन की जगह नया प्रिंट चलाने का इमरजेंसी आदेश जारी किया गया है। क्यों उठाया गया ये कदम, आइए जानते हैं।

निर्देश सिनेमाघरों से हटाए गए 'धुरंधर' के पुराने प्रिंट नए साल के जश्न के बीच, 1 जनवरी 2026 से सिनेमाघरों में फिल्म का एक संशोधित वर्जन रिलीज किया गया। ये बदलाव निर्माताओं ने अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निर्देश के बाद किया है। दरअसल, सरकार की ओर से फिल्म के कुछ विवादित संवादों और शब्दों पर आपत्ति जताई गई थी, जिसके बाद निर्माताओं ने तुरंत एक्शन लेते हुए फिल्म को एडिट किया, नए प्रिंट्स सिनेमाघरों में भेजे और फिर 'धुरंधर' का नया वर्जन आया।

बदलाव फिल्म में किए गए ये 3 बदलाव सूत्रों के मुताबिक, फिल्म में जहां-जहां 'बलूच' शब्द का इस्तेमाल किया गया था, अब उसे म्यूट (आवाज बंद) कर दिया गया है या पूरी तरह हटा दिया गया है। फिल्म के एक सीन में एक डायलॉग था, जिसमें कुछ संवेदनशील बातें कही गई थीं। उस डायलॉग को अब बदलकर नया संवाद डाल दिया गया है ताकि कोई राजनीतिक विवाद न हो। फिल्म के बैकग्राउंड में सुधार किया गया है ताकि किसी भी देश की राजनयिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे।

Advertisement

निर्देश रातों-रात भेजे गए ई-मेल ये कोई सामान्य बदलाव नहीं था। सिनेमाघरों को इमरजेंसी ई-मेल भेजे गए थे ताकि वो पुराने प्रिंट को हटाकर तुरंत नया संशोधित प्रिंट अपलोड करें। 1 जनवरी की सुबह से ही नए वर्जन को दिखाना अनिवार्य कर दिया गया था। ये बदलाव सिर्फ सिनेमाघरों तक सीमित नहीं है। अब जब यह फिल्म OTT या टीवी पर आएगी तो वहां भी दर्शकों को यही संशोधित वर्जन देखने को मिलेगा यानी पुराने संवाद अब हमेशा के लिए हटा दिए गए हैं।

Advertisement

एक्शन सेंसर नहीं, सीधे मंत्रालय का एक्शन आमतौर पर किसी भी फिल्म में काट-छांट का काम सेंसर बोर्ड रिलीज से पहले ही पूरा कर लेता है, लेकिन 'धुरंधर' के मामले में स्थिति बिल्कुल अलग है। फिल्म रिलीज होने के बाद मिले फीडबैक और कुछ विशेष इनपुट के आधार पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सीधेतौर पर हस्तक्षेप किया है। फिल्म के सिनेमाघरों में चलने के दौरान मंत्रालय द्वारा इस तरह के बदलाव का निर्देश देना फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी खबर मानी जा रही है।