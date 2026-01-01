LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'इक्कीस' रिव्यू: धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म पर जनता का फैसला; अगस्त्य नंदा पास हुए या फेल?
लेखन नेहा शर्मा
Jan 01, 2026
11:22 am
क्या है खबर?

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जो अब आखिरकार खत्म हो गया है। अगस्त्य ने अपनी पहली फिल्म 'द आर्चीज' में कमाल कर दिया था। हालांकि, ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई थी। अब 'इक्कीस' के जरिए वो पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आ रहे हैं। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की भी ये आखिरी फिल्म है। लोग फिल्म देखकर सोशल मीडिया पर क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं।

एक्टिंग

छा गए अगस्त्य

फिल्म देखने के बाद लोग अगस्त्य के काम की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगस्य ने फिल्म में अपनी जान फूंक दी है। दूसरी ही फिल्म में उन्होंने इतना धमाकेदार प्रदर्शन किया है कि उन्हें पर्दे पर देख रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उधर निर्देशक श्रीराम राघवन भी अपने उम्दा निर्देशन के लिए जमकर तारीफें लूट रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिनेमा के मास्टर हैं।

सराहना

ये कोई साधारण वॉर फिल्म नहीं- यूजर्स

जनता की मानें तो 'इक्कीस' कोई साधारण वॉर फिल्म नहीं। ये भावनाओं का समंदर है। अरुण खेत्रपाल की वीरता को इससे बेहतर तरीके से नहीं दिखाया जा सकता था। सिनेमैटोग्राफी की भी तारीफ हो रही है। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि अगस्त्य ने अपने नाना अमिताभ बच्चन का नाम रोशन कर दिया है। उनकी चुप्पी में भी संवाद नजर आता है। एक ने लिखा, 'इमोशन, एक्शन और देशभक्ति। एक शानदार सिनेमाई अनुभव। 2026 की पहली बड़ी हिट।'

ट्विटर पोस्ट

'इक्कीस' देख खुश हो गई जनता

भावुक

धर्मेंद्र ने किया दर्शकों को भावुक

एक ने लिखा, 'धर्मेंद्र जी की ये आखिरी फिल्म है और उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें हिंदी सिनेमा का 'ही मैन' क्यों कहा जाता है। जयदीप अहलावत का काम भी शानदार है। फिल्म देख ऐसा लगता है कि आप खुद युद्ध के मैदान में हों।' एक कमेंट है, 'धर्मेंद्र जी की मौजूदगी इसका सबसे भावनात्मक हिस्सा है। ये महान अभिनेता की शानदार विदाई है। देशभक्ति से लबरेज इस फिल्म में उनकी झलक भावुक कर देती है।'

ट्विटर पोस्ट

यूजर का पोस्ट

कहानी

21 साल के वीर की कहानी

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी फिल्म 'इक्कीस' में सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल (21) की प्रेरक कहानी दिखाई गई है। उन्होंने 1971 के युद्ध के दौरान 'बसंतर की लड़ाई' में दुश्मन का डटकर सामना किया और शहीद होने से पहले पाकिस्तान के 10 टैंकों को तबाह कर दिया था। फिल्म में अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया, सिकंदर खेर और दीपक डोबरियाल जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

