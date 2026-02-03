'इक्का' का टीजर जारी

'इक्का' टीजर: OTT पर सुनाई देगी सनी देओल की दहाड़, अक्षय खन्ना की दमदार वापसी

लेखन ज्योति सिंह 06:29 pm Feb 03, 202606:29 pm

क्या है खबर?

सनी देओल और अक्षय खन्ना अपनी-अपनी फिल्मों 'बॉर्डर 2' और 'धुरंधर' की सफलता का जश्न मना रहे हैं। अब दोनों एक साथ OTT पर डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। उनकी आगामी फिल्म 'इक्का' का टीजर जारी कर दिया गया है, जिसे देखकर फैंस का उत्साह चरम पर है। सिद्धार्थ पी मल्होत्रा द्वारा निर्देशन फिल्म में, सनी एक हाई प्रोफाइल वकील के किरदार में हैं, वहीं 'धुरंधर' के बाद अक्षय को फिर से नकारात्मक किरदार निभाते दिखाया गया है।