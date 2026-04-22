IIFA 2026 में बड़ा धमाका, अब ऑस्कर जैसी 'इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म' श्रेणी

IIFA डिजिटल अवॉर्ड्स और धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि

IIFA 2026 में इस बार कई नई चीजें देखने को मिलेंगी। इनमें डिजिटल अवॉर्ड्स, मास्टरक्लासेज और फिल्मों को विशेष सम्मान देना शामिल है। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को खास तौर पर सम्मानित किया जाएगा, जिसके तहत उनकी मशहूर फिल्में जैसे 'शोले' भी दिखाई जाएंगी। अनिल कपूर को भी सम्मान मिलने की संभावना है। इसके अलावा, फिल्म 'माइकल' का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए इस साल अक्टूबर में तेलंगाना में 'IIFA उत्सवम' आयोजित होगा। साथ ही मुंबई में हर महीने 'IIFA कनेक्ट्स' के नाम से बैठकें भी होंगी।