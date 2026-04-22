IIFA 2026 में बड़ा धमाका, अब ऑस्कर जैसी 'इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म' श्रेणी
IIFA अवॉर्ड्स 2026 की घोषणा कर दी गई है। यह समारोह अगस्त से सितंबर 2026 के बीच एशिया में आयोजित होगा। इस बार IIFA एक बड़ा बदलाव ला रहा है। इसमें 'इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म' श्रेणी भी शामिल होगी, जो बिल्कुल ऑस्कर अवॉर्ड्स की तरह वैश्विक फिल्मों पर फोकस करेगी। यह महत्वपूर्ण ऐलान IIFA की जयपुर में हुई 25वीं सालगिरह के ठीक बाद किया गया है, जिससे इस प्रतिष्ठित समारोह को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है।
IIFA डिजिटल अवॉर्ड्स और धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि
IIFA 2026 में इस बार कई नई चीजें देखने को मिलेंगी। इनमें डिजिटल अवॉर्ड्स, मास्टरक्लासेज और फिल्मों को विशेष सम्मान देना शामिल है। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को खास तौर पर सम्मानित किया जाएगा, जिसके तहत उनकी मशहूर फिल्में जैसे 'शोले' भी दिखाई जाएंगी। अनिल कपूर को भी सम्मान मिलने की संभावना है। इसके अलावा, फिल्म 'माइकल' का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए इस साल अक्टूबर में तेलंगाना में 'IIFA उत्सवम' आयोजित होगा। साथ ही मुंबई में हर महीने 'IIFA कनेक्ट्स' के नाम से बैठकें भी होंगी।