रोहित शेट्टी फायरिंग मामले पर भड़का IFTDA, सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लगाई गुहार
क्या है खबर?
रोहित शेट्टी के मुंबई आवास पर हुई फायरिंग की घटना के बाद इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन (IFTDA) ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। संगठन ने सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से संपर्क कर फिल्म जगत की सुरक्षा को लेकर अपनी गंभीर चिंता जताई है।IFTDA ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं।
चिंता
नामी निर्देशक पर हमला पूरे बॉलीवुड के मनोबल पर वार- IFTDA
IFTDA के अध्यक्ष अशोक पंडित और संस्था के अन्य सदस्यों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए अपनी मांगें सामने रखी हैं। संस्था ने कहा कि वो इस घटना से स्तब्ध और बेहद चिंतित है। इसका मानना है कि एक नामी निर्देशक के घर पर हमला होना पूरी इंडस्ट्री के मनोबल को गिराने वाला है। IFTDA ने स्पष्ट किया कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग मुंबई की पहचान हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
पत्र
मुख्यमंत्री फडणवीस को लिखा पत्र, फास्ट-ट्रैक जांच की मांग
IFTDA के अनुसार, ऐसी घटनाओं से फिल्म जगत में असुरक्षा का माहौल बन रहा है, जिससे काम करना मुश्किल होगा। संस्था ने सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की और अपील की है कि इस मामले की जांच फास्ट-ट्रैक पर की जाए ताकि दोषी जल्दी पकड़े जाएं। फिल्म जगत से जुड़ी प्रमुख हस्तियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा हो। इंडस्ट्री को यह भरोसा दिलाया जाए कि मुंबई उनके काम करने के लिए एक सुरक्षित जगह है।
गोलीबारी
रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग
मुंबई पुलिस के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने रोहित शेट्टी के घर के बाहर 1 फरवरी की सुबह 4 राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। हालांकि, इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन पुलिस इसे एक गंभीर खतरे के रूप में देख रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए 12 विशेष टीमों का गठन किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी ली है और 5 संदिग्ध फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं।