इस बार दर्शकों को 86 देशों की 150 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय फिल्में देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही, इंडियन पैनोरमा सेक्शन में 'धुरंधर' और 'बिकमिंग' जैसी मजबूत भारतीय फिल्में भी शामिल हैं।

IFFI में महिला फिल्मकारों और पहली बार फिल्म बनाने वाले नए निर्देशकों पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। सिर्फ फिल्में दिखाने तक ही बात नहीं रुकेगी।

यहां मास्टरक्लास, वेव्स फिल्म बाजार में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की मुलाकातें, 25 नवंबर को एक IFFI परेड और बच्चों के लिए खास सेशन भी रखे गए हैं।

ये सब मिलकर इसे एक सही मायने में सबको साथ लेकर चलने वाला फिल्म फेस्टिवल बनाएगा।