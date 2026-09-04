बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'आई एम गेम' के लिए कैसा रहा बॉक्स ऑफिस का पहला दिन? जानिए 'टॉक्सिक' का हाल

लेखन ज्योति सिंह 09:05 am Sep 04, 202609:05 am

क्या है खबर?

मलयालम अभिनेता दुलकर सलमान की फिल्म 'आई एम गेम' 3 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। पहले दिन इसे दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया हासिल हुई और लोगों ने दुलकर के अभिनय को हमेशा कह तरह बेहतरीन और दमदार बताया। दूसरी ओर, यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' ने पहले से सिनेमाघरों में कब्जा जमा रखा है। आइए जानते हैं कि इन दोनों ही फिल्मों का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन कैसा रहा है।