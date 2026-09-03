दुलकर सलमान की फिल्म को झटका

दुलकर सलमान की फिल्म 'आई एम गेम' के शुरुआती शो रद्द, पहले ही दिन हुआ खेला

लेखन ज्योति सिंह 09:50 am Sep 03, 202609:50 am

क्या है खबर?

मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार दुलकर सलमान की फिल्म 'आई एम गेम' का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे थे। इस बीच, चौंकाने वाली खबर है कि तकनीकी कारणों के चलते फिल्म के शो रद्द कर दिए गए हैं, जिससे दर्शकों को बड़ा झटका लगा है। 123 तेलुगु के मुताबिक, इस पैन-इंडिया फिल्म के तेलुगु शो रद्द किए गए हैं, जो सुबह के लिए निर्धारित थे। इसके पीछे का कारण फिल्म का अभी तक सिनेमाघर में नहीं पहुंचना बताया गया है।