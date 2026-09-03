'टॉक्सिक' के अंग्रेजी संस्करण को रिलीज करेंगे यश, 18 मिनट छोटी होकर आएगी फिल्म

निर्माताओं की पोस्ट के मुताबिक, 'टॉक्सिक' का अंग्रेजी संस्करण 4 सितंबर, 2026 को जन्माष्टमी के अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज होगा।

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की अवधि 176.52 मिनट, यानी 2 घंटे, 56 मिनट और 52 सेकंड की है, जो फिल्म के बाकी संस्करणों के मुकाबले (194.12 मिनट) 18 मिनट छोटी है।

गीतू मोहनदार द्वारा निर्देशित, 'टॉक्सिक' में कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी भी अहम किरदारों में शामिल हैं।