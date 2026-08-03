'महारानी सीजन 4' पर आया ये अपडेट

'महारानी सीजन 4' के लिए तैयारी शुरू, 'रानी भारती' बनकर कब लौटेंगी हुमा कुरैशी?

लेखन ज्योति सिंह 12:11 pm Aug 03, 202612:11 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी की लोकप्रिय सीरीज 'महारानी' के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं। सोनी लिव पर आए इस राजनीतिक ड्रामा में उन्होंने 'रानी भारती' का किरदार निभाकर खूब वाहवाही बटोरी। खबर है कि निर्माताओं ने सीरीज के चौथे सीजन को बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए मुख्य रचनात्मक टीम भी वापस आ रही है। इस हफ्ते से हुमा 'महारानी सीजन 4' की शूटिंग में व्यस्त हो जाएंगी।