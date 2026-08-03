'महारानी सीजन 4' के लिए तैयारी शुरू, 'रानी भारती' बनकर कब लौटेंगी हुमा कुरैशी?
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी की लोकप्रिय सीरीज 'महारानी' के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं। सोनी लिव पर आए इस राजनीतिक ड्रामा में उन्होंने 'रानी भारती' का किरदार निभाकर खूब वाहवाही बटोरी। खबर है कि निर्माताओं ने सीरीज के चौथे सीजन को बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए मुख्य रचनात्मक टीम भी वापस आ रही है। इस हफ्ते से हुमा 'महारानी सीजन 4' की शूटिंग में व्यस्त हो जाएंगी।
शूटिंग
इस दिन से शुरू हो रही 'महारानी 4' की शूटिंग
वैरायटी इंडिया के मुताबिक, 'महारानी सीजन 4' का शूटिंग कार्य 6 अगस्त से शुरू किया जाएगा। अपने किरदार 'रानी भारती' के रूप में अभिनेत्री फिर से वापसी करेंगी।
कुछ वक्त शूटिंग करने के बाद, हुमा थोड़े समय के लिए ब्रेक लेकर आगामी फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' के प्रचार में जुटेंगी।
यश अभिनीत ये फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इसमें हुमा के अलावा, कियारा आडवाणी, नयनतारा, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया भी हैं।
रिलीज
अगले साल 'महारानी' रिलीज करने की तैयारी
रिपोर्ट के अनुसार, 'टॉक्सिक' के प्रचार अभियान के बाद, हुमा बाकी बची शूटिंग पूरी करने के लिए 'महारानी' के सेट पर वापस लौटेंगी। हालांकि, नए सीजन के लिए किसी और कलाकार को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
कहानी को लेकर भी जानकारी को गुप्त रखा जा रहा है, हालांकि निर्माता जनवरी, 2027 में सीरीज को रिलीज करने की योजना बना रहे हैं।
हुमा को आखिरी बार फिल्म 'बेबी डू डाई डू' (3 जुलाई, 2026) में देखा गया था।