हुमा कुरैशी की फिल्म 'बेबी डू डाई डू' की पहली झलक जारी, चौंकाएगा अभिनेत्री का अंदाज

लेखन ज्योति सिंह 04:31 pm Jun 05, 202604:31 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी पर्दे पर हमेशा अलग-अलग तरह के किरदार निभाने में विश्वास रखती हैं। उनकी आगामी फिल्म 'बेबी डू डाई डू' में कुछ ऐसा ही नजर आया है, जिसकी पहली झलक जारी हो गई है। नचिकेत सामंत द्वारा निर्देशित और सलीम सिब्लिंग्स (हुमा और साकिब सलीम) द्वारा निर्मित फिल्म में हुमा को 'बेबी करमारकर' के किरदार में पेश किया गया है। वीडियो से पता चलता है कि अभिनेत्री इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की भूमिका निभा रही हैं।