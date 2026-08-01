यश के फैंस के लिए खुशखबरी, 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' का ट्रेलर इस दिन होगा रिलीज
यश के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। उनकी आने वाली गैंगस्टर ड्रामा फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' का ट्रेलर 8 अगस्त को रिलीज हो रहा है, जबकि फिल्म 26 अगस्त को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म के फर्स्ट लुक में यश बारिश से भीगी सड़क पर हैट, कोट और हाथ में बंदूक थामे बेहद दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं। इस बड़े प्रोजेक्ट के भव्य आगाज के लिए हैदराबाद में एक भव्य लॉन्च इवेंट भी रखा गया है।
'टॉक्सिक' में नजर आएंगे ये सितारे
गीतू मोहनदास के निर्देशन में बन रही फिल्म 'टॉक्सिक' में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी जैसी धाकड़ अभिनेत्रियां नजर आने वाली हैं। ये फिल्म सिर्फ धमाकेदार एक्शन ही नहीं, बल्कि गहरी भावनाओं का भी बेहतरीन संगम होगी, जिसे खुद यश ने खतरनाक बताया है। सबसे खास बात यह है कि 'जॉन विक' के मशहूर स्टंट एक्सपर्ट जेजे पेरी ने इसके एक्शन दृश्य कोरियोग्राफ किए हैं, यानी इसका एक्शन न सिर्फ देखने में जबरदस्त होगा, बल्कि कहानी को भी एक अलग मोड़ देगा।