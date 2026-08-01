यश के फैंस के लिए खुशखबरी, 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' का ट्रेलर इस दिन होगा रिलीज

गीतू मोहनदास के निर्देशन में बन रही फिल्म 'टॉक्सिक' में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी जैसी धाकड़ अभिनेत्रियां नजर आने वाली हैं। ये फिल्म सिर्फ धमाकेदार एक्शन ही नहीं, बल्कि गहरी भावनाओं का भी बेहतरीन संगम होगी, जिसे खुद यश ने खतरनाक बताया है। सबसे खास बात यह है कि 'जॉन विक' के मशहूर स्टंट एक्सपर्ट जेजे पेरी ने इसके एक्शन दृश्य कोरियोग्राफ किए हैं, यानी इसका एक्शन न सिर्फ देखने में जबरदस्त होगा, बल्कि कहानी को भी एक अलग मोड़ देगा।