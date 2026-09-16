हुमा कुरैशी ने एमीज 2026 में बिखेरा ग्लैमर का जलवा, भारतीय प्रतिभा पर कही ये बात

इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए हुमा ने लिखा, "आज रात एमी में शामिल होकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। इतनी सारी चमक, कड़ी मेहनत और जुनून को एक छत के नीचे देखकर मैं खुद को आभारी महसूस कर रही हूं।"

द ट्रिब्यून से बातचीत में हुमा ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय प्रतिभा कैसे दुनियाभर में अपनी पहचान बना रही है और सीमाओं से परे सहयोग के नए रास्ते भी खुल रहे हैं।

उन्होंने कहा, "यह भारतीय प्रतिभा के लिए एक बेहतरीन समय है कि वे एक-दूसरे के साथ मिलकर कुछ बेहतर और सार्थक काम करें। हम सचमुच ऐसे दौर में हैं जहां कंटेंट किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। मैं तो बस इस शानदार सफर का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं।"

काम की बात करें तो, हुमा हाल ही में 'बेबी डू डाई डू' और 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' में नजर आई थीं।