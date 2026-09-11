क्या 'द सीक्रेट लाइव्स ऑफ मॉरमन वाइव्स' का सीजन 6 आएगा?

इस शो का पांचवां सीजन 10 सितंबर को स्ट्रीम हुआ था। इसमें मुख्य रूप से टेलर फ्रैंकी पॉल के मुश्किल भरे साल को दिखाया गया, जिसमें उनकी 'बैचलोरेट' जर्नी रद्द होना, डग मेसन के साथ सगाई टूटना और पूर्व पार्टनर डकोटा मॉर्टेंसन के साथ कानूनी पचड़े शामिल थे।

वहीं, व्हिटनी लेविट ने अपने ब्रॉडवे के सपनों को पूरा करने के लिए 5 सीजन के बाद शो छोड़ दिया था।