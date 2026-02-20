ऋतिक रोशन ने 'ओ रोमियो' की तारीफ की

'ओ रोमियो' के दीवाने हुए ऋतिक रोशन, फैंस से कर डाली ये गुजारिश

लेखन ज्योति सिंह 11:30 am Feb 20, 202611:30 am

क्या है खबर?

शाहिद कपूर की एक्शन-ड्रामा फिल्म 'ओ रोमियो' इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाकर बैठी है। 13 फरवरी को रिलीज फिल्म ने एक हफ्ता पूरा कर लिया है, लेकिन कमाई के मामले में लगातार पिछड़ती दिख रही है। इस बीच, ऋतिक रोशन ने एक पोस्ट साझा करते हुए फिल्म की तारीफों के पुल बांधे हैं। उन्होंने खासतौर पर इसमें दिखाए गए एक एक्शन सीक्वेंस की तारीफ की और फैंस से फिल्म देखने की गुजारिश की है।