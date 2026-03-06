ऋतिक रोशन और निर्देशक बॉबी के सहयोग की खबरों पर आया अपडेट

ऋतिक रोशन ने 'डाकू महाराज' के निर्देशक से मिलाया हाथ? खबरों पर आ गया अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 12:13 pm Mar 06, 202612:13 pm

क्या है खबर?

ऋतिक रोशन को लेकर चर्चा है कि उन्होंने फिल्म 'डाकू महाराज' के निर्देशक बॉबी कोली संग मिलाया है। इन चर्चाओं ने जाेर तब पकड़ा, जब तेलुगु लेखक-निर्माता कोना वेंकट का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में, कोना ने बताया कि उन्होंने निर्देशक बॉबी और लेखक के. चक्रवर्ती रेड्डी संग मिलकर एक कहानी लिखी है और उसे ऋतिक को सुनाया है। अभिनेता की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई, लेकिन अब इन खबरों पर नया अपडेट सामने आया है।