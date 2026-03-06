ऋतिक रोशन ने 'डाकू महाराज' के निर्देशक से मिलाया हाथ? खबरों पर आ गया अपडेट
क्या है खबर?
ऋतिक रोशन को लेकर चर्चा है कि उन्होंने फिल्म 'डाकू महाराज' के निर्देशक बॉबी कोली संग मिलाया है। इन चर्चाओं ने जाेर तब पकड़ा, जब तेलुगु लेखक-निर्माता कोना वेंकट का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में, कोना ने बताया कि उन्होंने निर्देशक बॉबी और लेखक के. चक्रवर्ती रेड्डी संग मिलकर एक कहानी लिखी है और उसे ऋतिक को सुनाया है। अभिनेता की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई, लेकिन अब इन खबरों पर नया अपडेट सामने आया है।
बैठक
ऋतिक रोशन के साथ हुई थी बैठक, फिलहाल कुछ तय नहीं
द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के मुताबिक, ऋतिक और निर्देशक बॉबी के बीच फिलहाल कोई बातचीत नहीं चल रही है। एक सूत्र ने बताया, "कुछ समय पहले एक बैठक हुई थी और बातचीत सकारात्मक रही थी, लेकिन उसके आगे कुछ तय नहीं हुआ है जाे सिनेमा जगत में आम बात है। फिलहाल, ऋतिक के साथ किसी परियोजना पर चर्चा नहीं चल रही है।" इस अपडेट से उन लोगों का दिल टूट गया है, जो इस सहयोग का इंतजार कर रहे थे।
परियोजना
अखिल भारतीय परियोजना के लिए तैयार हैं ऋतिक रोशन
इस बीच, ऋतिक ने होम्बले फिल्म्स के साथ एक बड़े पैमाने पर अखिल भारतीय फिल्म के लिए हाथ मिलाया है। इस परियोजना का आधिकारिक ऐलान 2025 में किया गया था। निर्माताओं ने दावा किया है कि यह परियोजना 'दृढ़ता, भव्यता और गौरव' से भरपूर कहानी के साथ पर्दे पर आएगी। बता दें, होम्बले फिल्म्स ने यश अभिनीत 'KGF फ्रैंचाइजी', ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा फ्रैंचाइजी', प्रभास की 'सालारा' और एनिमेटड पौराणिक 'महावतारा नरसिम्हा' जैसी शानदार फिल्में दी हैं।