ऋतिक रोशन ने गोरेगांव में लिया ऑफिस, 5 साल की लीज पर हर महीने देंगे लाखों का किराया

हर साल किराए में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, जिससे 5वें साल तक हर महीने का किराया 8.87 लाख रुपये तक पहुंच जाएगा।

रोशन परिवार रियल एस्टेट से जुड़े सौदों में काफी सक्रिय रहता है। हाल ही में ऋतिक ने अंधेरी वेस्ट में एक और ऑफिस किराए पर लिया है, जिसके लिए वे 17 लाख रुपये महीना दे रहे हैं।

दूसरी तरफ, उनके माता-पिता ने जुहू-विले पार्ले स्थित अपना अपार्टमेंट किराए पर दिया है, वहीं राकेश रोशन ने इस साल की शुरुआत में पुणे में अपनी जमीन बेची थी।