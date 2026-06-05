ऋतिक रोशन का इंस्टाग्राम पर छलका दर्द

ऋतिक रोशन को किस बात का गम? लिखा- हर बार अच्छा किरदार, अफसोस होता है

लेखन ज्योति सिंह 10:08 am Jun 05, 202610:08 am

क्या है खबर?

ऋतिक रोशन सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी तस्वीरों और अन्य अपडेट्स के जरिए फैंस का ध्यान खींचते हैं। इस बार उनकी पोस्ट ने फैंस को थोड़ा परेशान कर दिया है और वह अभिनेता को प्रोत्साहित कर रहे हैं। दरअसल, ऋतिक ने पेरिस से अपनी एक मनमोहक सेल्फी को फैंस के साथ साझा किया है। उनके पीछे चमचमाता हुआ एफिल टावर भी नजर आ रहा है। तस्वीर के साथ उन्होंने एक पोस्ट लिखा और अपना मनपसंद किरदार निभाने की ख्वाहिश जताई।