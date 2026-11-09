शनाया कपूर कैसे बनीं 'SOTY: आफ्टर डार्क' की अभिनेत्री? निर्देशक ने नेपोटिज्म पर तोड़ी चुप्पी

माया ने इस सीरीज को 'युवा वयस्कों वाली मर्डर मिस्ट्री' बताया है, जिसे 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' की बाकी दोनों फिल्मों से अलग रखा गया है।

रीमा ने कहा, "आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, वह चमकदार, ग्लैमरस या बहुत ही मीठी-प्यारी नहीं है। हम किसी आदर्श दुनिया में नहीं रहते। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, जहां उजाला भी है और अंधेरा भी।"

इस सीरीज के जरिए वह दुनिया की यही तस्वीर पेश करना चाहती हैं।