OTT पर कहां देख सकते हैं 'हाउस ऑफ द ड्रैगन' सीजन 3?
मनोरंजन
'हाउस ऑफ द ड्रैगन' अपना तीसरा सीजन लेकर लौट आया है। इस बार कहानी टार्गेरियन गृहयुद्ध की और भी गहराई में जाएगी, जिसे 'डांस ऑफ द ड्रैगन्स' भी कहा जाता है।
यह सीजन 22 जून को शुरू हो चुका है, जिसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
इस बार क्या होगा खास?
सीजन 3 में कुल 8 एपिसोड होंगे, जो हर सोमवार को 10 अगस्त तक रिलीज किए जाएंगे। इस सीजन में आपको 'बैटल ऑफ द गुललेट', टायलैंड लैनिस्टर के पेचीदा गठबंधन और राहेना के रोमांचक ड्रैगन सफर जैसे कई बड़े और अहम पल देखने को मिलेंगे।
नेतृत्व के लिए संघर्ष और नए ड्रैगनसीड्स की कहानी पर भी खास ध्यान दिया गया है। शो-रनर रयान कोंडल ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि यह पूरी कहानी 4 सीजन में खत्म हो जाएगी।