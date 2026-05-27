हनी सिंह नास्तिक से कैसे बने आस्तिक? खुद किया हैरान कर देने वाला खुलासा
मनोरंजन
हनी सिंह ने अपने बाइपोलर डिसऑर्डर और नशे की लत के संघर्षों के बारे में खुलकर बात की है। 'एबी टॉक्स' पॉडकास्ट पर हनी ने बताया कि कैसे दो साल तक उन्होंने सबसे खुद को अलग कर लिया था और नशे से जंग लड़ रहे थे।
हनी के ठीक होने का अहम हिस्सा है आध्यात्मिकता
हनी ने बताया कि एक नए डॉक्टर और दवाइयों में बदलाव की वजह से उनकी जिंदगी बदलने लगी। वे यह भी मानते हैं कि जहां पहले वे धर्म के खिलाफ थे, वहीं अब आध्यात्मिकता उनकी ठीक होने का अहम हिस्सा बन गई है।
आज भले ही वे बाइपोलर डिसऑर्डर को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन वे वापस संगीत बनाने और दुनिया भर में टूर करने लगे हैं।
अपने 'हनी सिंह 3.0' और '51 ग्लोरियस डेज' जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ वे अपने 'माय स्टोरी वर्ल्ड टूर' पर हैं।