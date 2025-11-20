फातिमा सना शेख ने बताया मिर्गी की बीमारी के साथ जीना कितना मुश्किल

खुलासा मिर्गी को लेकर फैली भ्रांतियों पर बोलीं फातिमा फातिमा ने रिया को बताया कि उन्हें मिर्गी की बीमारी है और इसके साथ जीना आसान नहीं होता। शुरुआत में उन्हें समझ नहीं आया कि उन्हें दवा क्यों दी जा रही है, क्योंकि उन्हें खुद ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। उन्हें इस बीमारी का अहसास नहीं था। वो बोलीं, "लोग अक्सर सोचते हैं कि मिर्गी जैसी बीमारी वाले लोग पागल हैं, उनमें कोई भूत-प्रेत लग गया है या फिर वो बस ध्यान खींचने के लिए ऐसा कर रहे हैं।"

तंज लोगों की सोच पर फातिमा का तंज फातिमा ने बताया कि ये गलत है। असल में ये एक बीमारी है और लोग समझते नहीं कि किसी के साथ सच में मेडिकल समस्या हो सकती है। उन्होंने कहा, "लोग सोचते हैं कि मिर्गी जैसी बीमारी वाले सिर्फ ध्यान पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मुझे इसके लिए खुद बुरा नहीं लगता, बल्कि मुझे उनके लिए बुरा लगता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि ये सच में एक बीमारी है, जो बहुत तकलीफ देती है।"

अनुभव मुस्कान के पीछे छुपा दर्द बातचीत में अभिनेत्री कहती हैं कि दिमाग या नस से जुड़ी कोई भी बीमारी बाहर से आसानी से नहीं दिखती, जैसे हाथ पर पट्टी या पैर में चोट दिखती है। लोग नहीं जानते कि आप अंदर से क्या झेल रहे हैं। फातिमा बोलीं, "लोग मुझे हमेशा हंसते, खेलते, गाते और काम करते देखते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि मैं ठीक हूं, लेकिन सच ये है कि कभी-कभार ऐसे दिन भी आते हैं, जब मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है।"