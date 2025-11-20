फातिमा सना शेख ने बताया मिर्गी की बीमारी के साथ जीना कितना मुश्किल
क्या है खबर?
अभिनेत्री फातिमा सना शेख ने रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में पहली बार खुलकर बताया है कि मिर्गी की बीमारी के साथ जीना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। उन्होंने बताया कि ये बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी इंसान को बुरी तरह प्रभावित करती है। फातिमा ने कहा कि लोग अक्सर इस बीमारी को समझ नहीं पाते। इससे जुड़ी कई गलत धारणाएं हैं। क्या कुछ बोलीं फातिमा, आइए जानते हैं।
खुलासा
मिर्गी को लेकर फैली भ्रांतियों पर बोलीं फातिमा
फातिमा ने रिया को बताया कि उन्हें मिर्गी की बीमारी है और इसके साथ जीना आसान नहीं होता। शुरुआत में उन्हें समझ नहीं आया कि उन्हें दवा क्यों दी जा रही है, क्योंकि उन्हें खुद ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। उन्हें इस बीमारी का अहसास नहीं था। वो बोलीं, "लोग अक्सर सोचते हैं कि मिर्गी जैसी बीमारी वाले लोग पागल हैं, उनमें कोई भूत-प्रेत लग गया है या फिर वो बस ध्यान खींचने के लिए ऐसा कर रहे हैं।"
तंज
लोगों की सोच पर फातिमा का तंज
फातिमा ने बताया कि ये गलत है। असल में ये एक बीमारी है और लोग समझते नहीं कि किसी के साथ सच में मेडिकल समस्या हो सकती है। उन्होंने कहा, "लोग सोचते हैं कि मिर्गी जैसी बीमारी वाले सिर्फ ध्यान पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मुझे इसके लिए खुद बुरा नहीं लगता, बल्कि मुझे उनके लिए बुरा लगता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि ये सच में एक बीमारी है, जो बहुत तकलीफ देती है।"
अनुभव
मुस्कान के पीछे छुपा दर्द
बातचीत में अभिनेत्री कहती हैं कि दिमाग या नस से जुड़ी कोई भी बीमारी बाहर से आसानी से नहीं दिखती, जैसे हाथ पर पट्टी या पैर में चोट दिखती है। लोग नहीं जानते कि आप अंदर से क्या झेल रहे हैं। फातिमा बोलीं, "लोग मुझे हमेशा हंसते, खेलते, गाते और काम करते देखते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि मैं ठीक हूं, लेकिन सच ये है कि कभी-कभार ऐसे दिन भी आते हैं, जब मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है।"
बीमारी
'दंगल' के दौरान फातिमा को पड़ा था पहली बार मिर्गी का दौरा
फातिमा वाले इस एपिसोड का अंत सहानुभूति और जागरूकता के साथ हुआ। रिया और फातिमा ने बताया कि लोगों के लिए जरूरी है कि वो दूसरों की स्थिति को समझें और उनका सम्मान करें। उन्होंने कहा कि जो बीमारियां बाहर से दिखाई नहीं देतीं, उनके लिए भी हमें संवेदनशील रहना चाहिए। बता दें कि आमिर खान अभिनीत फिल्म 'दंगल' की शूटिंग के दौरान फातिमा को अपनी इस बीमारी का पता चला था
बहक
'गुस्ताख इश्क' को लेकर चर्चा में हैं फातिमा
फातिमा पिछले कुछ दिनों से रोमांटिक फिल्म 'गुस्ताख इश्क' को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें उनकी जोड़ी पहली बार अभिनेता विजय वर्मा के साथ बनी है। उधर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा इसके जरिए निर्माता बनने जा रहे हैं। ये उनके प्रोडक्शन की पहली फिल्म है, जिसे लेकर उनके प्रशंसक भी बेहद उत्साहित हैं। पहले 'गुस्ताख इश्क' 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये 28 नवंबर को दर्शकों के बीच आएगी।